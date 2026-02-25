El más joven de la historia y abiertamente gay: quién es Rob Jetten, el nuevo primer ministro de Países Bajos

En menos de dos años, Rob Jetten logró llevar a su partido social liberal D66 del quinto lugar al primero en la escena política de los Países Bajos.

Todo se alineó perfectamente para que este político de 38 años lo consiguiera.

Esta semana, Jetten se convirtió en el primer ministro más joven y el primero abiertamente gay de Países Bajos tras la toma de posesión de su gobierno minoritario.

Jetten formó un gobierno minoritario de centroderecha con el Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD) y la Alianza Demócrata Cristiana (CDA).

Se trata de un gabinete minoritario, lo que significa que cada reforma importante del acuerdo de coalición tendrá que negociarse voto por voto en las dos cámaras parlamentarias de la nación europea.

Presencia mediática y optimismo

Ningún otro líder político acaparó tanta atención mediática durante la campaña electoral de las elecciones del pasado octubre como Jetten.

Su sonrisa y su mensaje optimista conectaron con los votantes a diferencia de varios de sus oponentes.

Prácticamente no pasaba una noche sin que apareciera en televisión.

Incluso participó en un concurso televisivo grabado meses atrás, llamado “La persona más inteligente”.

Pero quizás el mayor acierto de Jetten es haber logrado transmitir un mensaje positivo resumido en el lema Het kan wel (“Sí se puede”), una frase optimista inspirada en el Yes, we can de Barack Obama.

EPA: Jetten lideró una campaña muy preparada y superó a sus rivales en los debates televisivos.

Primer líder gay

Jetten también se ha convertido en el primer líder abiertamente gay de los Países Bajos.

Apasionado por la política desde niño, el joven Jetten creció en un pequeño pueblo de la provincia sureña de Brabante y salió del armario siendo joven.

Aunque Jetten no ha hecho de su vida privada parte de su identidad política, hace cinco años publicó un video en el que leía una larga lista de mensajes homófobos en su teléfono para demostrar la importancia del Día Internacional contra la Homofobia.

Jetten está comprometido con el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan y tienen previsto casarse este año.

Fue uno de los primeros afiliados en el partido centrista D66, que se define como progresista y socialmente liberal, cuyos dirigentes pronto vieron su potencial.

Tras trabajar unos años para la red ferroviaria holandesa ProRail, Jetten fue elegido diputado en 2017 y tuvo algunas experiencias como líder antes de ser ministro de Clima bajo el mandato del primer ministro Mark Rutte (2010-2024), actual secretario general de la OTAN.

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la carrera de Jetten.

Getty Images: Jetten y su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan.

“Jetten el robot”

Un compañero en el Parlamento se quejó de su actitud “insistente” en materia climática, y sus grandes ambiciones como ministro se vieron truncadas cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía.

Lideró la desastrosa campaña de D66 en 2023, en la que el partido solo obtuvo nueve escaños, dos años después de que su predecesora, Sigrid Kaag, lograra el segundo puesto tras Rutte.

Jetten aún no se desenvolvía con soltura ante las cámaras. Algunas de sus apariciones en los medios se consideraron aburridas, y un crítico lo apodó “Jetten el robot”.

“¡Jetten el Robot va a ser primer ministro!”, le espetó un periodista incrédulo cuando su victoria se hizo evidente en la joche electoral del pasado octubre,

“A veces, en política, las cosas pueden ser realmente inesperadas”, respondió Jetten con una amplia sonrisa.

Sus partidarios lo ven como una especie de Mark Rutte en miniatura.

A Jetten esa comparación le viene como anillo al dedo, ya que muchos holandeses recuerdan con nostalgia la estabilidad de los años de Rutte.

Ambos hombres siempre se muestran alegres y pragmáticos, y son conocidos por dormir muy poco.

Sin embargo, su compañero de partido, Roy Kramer, notó una diferencia: “Rutte es muy hablador, Jetten es un poco más callado”, declaró al periódico holandés Het Parool.

EPA: Jetten se midió al anti-islamista Geert Wilders en unas ajustadas elecciones el pasado octubre.

Su mayor desafío y una broma inoportuna

El líder liberal tiene grandes ambiciones y desafíos, el más urgente abordar la crisis de la vivienda en los Países Bajos, con un déficit de aproximadamente 400.000 hogares.

Jetten quiere construir diez ciudades y se queja de que los gobiernos holandeses no han logrado nada realmente impresionante en los últimos 10 o 15 años. Está haciendo grandes promesas y se verá presionado para cumplirlas.

Para tener éxito, necesitará algo de la impenetrable resistencia política de Rutte, que le permitió sobrevivir a cuatro gobiernos.

Jetten superó un momento incómodo durante la campaña, cuando hizo un chiste sobre la princesa heredera Amalia ante 2.000 estudiantes en Róterdam.

“Creo que la mejor manera de promover el trabajo en el ejército es poder entrenar con la princesa heredera. Apuesto a que a más de uno de ustedes les interesaría”, bromeó.

El moderador del debate respondió: “¿Qué clase de comentario sexista es ese?”.

Más tarde, Jetten admitió que había sido inapropiado, pero parece que no le llegó a perjudicar demasiado.

Getty Images: Jetten junto al rey de Países Bajos el pasado lunes.

“Manos a la obra”

Jetten prestó juramento formal ante el rey Guillermo Alejandro en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya el lunes.

Al publicar una selfi antes de su ceremonia de investidura, Jetten escribió en X: “Orgulloso de hacer esto juntos. En una nueva etapa, con gran responsabilidad y, sobre todo, con la promesa compartida de trabajar por todos en los Países Bajos.

“No deteniéndose en lo que está mal, sino construyendo sobre lo que se puede mejorar. Eso requiere valentía y colaboración”.

En los Países Bajos, la sexualidad de Jetten apenas se mencionó en la campaña, lo que dice mucho sobre la la igualdad en el país europeo.

Pero a nivel mundial, se une a un grupo muy reducido de líderes abiertamente homosexuales, y para muchos en países donde salir del armario conlleva un riesgo real, ver a un hombre abiertamente gay convertirse en primer ministro supone un poderoso momento de ruptura del techo de cristal.

El lunes, de pie junto al rey sobre una alfombra roja que descendía por las escaleras del palacio, Jetten dio la impresión de ser un primer ministro impecable.

Tras ser confirmado como primer ministro, publicó la foto oficial en Instagram con un enérgico mensaje: “Manos a la obra”.

