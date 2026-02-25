Hombre mata a tiros a su esposa en Pensilvania porque “le faltó al respeto en público”

Un hombre de 59 años fue acusado de asesinar a su esposa luego de una discusión que se originó durante una fiesta y culminó a tiros en plena vía pública en el estado de Pensilvania.

El acusado, Jose Luna, enfrenta cargos por homicidio en primer y tercer grado, además de posesión ilegal de arma de fuego, por la muerte de su esposa, Alisett Schubert, de 48 años, según informó la Fiscalía del Condado de Montgomery.

De acuerdo con una declaración jurada citada por el diario The Philadelphia Inquirer, la pareja asistía a una fiesta la noche del sábado cuando, según Luna, su esposa lo “irrespetó frente a otras personas”, lo que desató su enojo.

Mientras Schubert conducía de regreso a casa en su camioneta Nissan Murano plateada, la discusión continuó. En la intersección de Fillmore Street y Huntingdon Pike, en el municipio de Rockledge, la mujer le habría pedido que se bajara del vehículo y caminara.

Según el documento judicial, ambos forcejearon por un revólver calibre .38 que estaba en el bolso de la víctima y que estaba registrado a su nombre. Luna logró apoderarse del arma y le disparó.

“¡Oh, Dios mío!”, habría gritado Schubert al intentar salir del vehículo. El acusado presuntamente le disparó cuatro veces más.

Testigo clave y fallido intento de suicidio

Un conductor de autobús de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania (SEPTA) se convirtió en testigo clave. El chofer declaró que escuchó entre dos y tres detonaciones y observó a un hombre salir del asiento del pasajero delantero y abrir la puerta del conductor, momento en el que la mujer cayó al pavimento.

El conductor activó su sistema de emergencia alrededor de las 10:05 p.m. para reportar el tiroteo y describió al sospechoso.

La policía encontró a Schubert con múltiples heridas de bala fuera del vehículo. Fue trasladada a un hospital del área, donde fue declarada muerta.

Agentes localizaron a Luna aproximadamente a una milla del lugar. Según la Fiscalía, cuando los oficiales se aproximaron, el hombre se colocó el arma en la cabeza e intentó disparar, pero ya no tenía municiones. Fue arrestado en el sitio.

Tras el ataque, Luna habría llamado a la madre de la víctima para informarle que su hija estaba muerta y que él quería suicidarse, aunque no detalló las circunstancias del crimen.

Antecedentes de presunto abuso

La declaración jurada también señala antecedentes de presunto maltrato. Según el documento citado por The Philadelphia Inquirer, Schubert habría comentado a una amiga que Luna la abusaba física y mentalmente. La amiga aseguró haber presenciado en una ocasión cómo el acusado golpeó a su esposa en el rostro.

Luna tiene prevista una audiencia preliminar el 5 de marzo mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Rockledge, un pequeño municipio ubicado al norte de Filadelfia, donde el crimen ocurrió en plena vía pública tras una discusión conyugal que terminó en tragedia.

