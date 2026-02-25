Trump se atribuye el golpe a “El Mencho”, pero Sheinbaum rechaza esa versión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este martes su discurso del Estado de la Unión, momento que aprovechó para atribuirse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al hablar ante el Congreso estadounidense, el mandatario se refirió a su decisión de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras y presumió que con su “nueva campaña militar” se ha detenido en cantidades récord la entrada de drogas a Estados Unidos.

“Por eso designé a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y virtualmente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar, se habrán dado cuenta de eso”, aseveró.

Instantes después se refirió al operativo en México en el que murió “El Mencho”, llevado a cabo por autoridades mexicanas, pero lo presumió como suyo.

“También hemos dado de baja a uno de los cabecillas de cárteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso?”, señaló Trump en el acto realizado en Washington D. C.

México rechaza declaración de Trump

Un día después de estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, la mandataria mexicana reiteró que la información correcta es la que dio su gobierno, respecto a que fue el Ejército y la Guardia Nacional de México las dependencias que ejecutaron el operativo.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración (de EE.UU.), que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional como informamos adecuadamente aquí”, dijo.

“Fue su, ¿cómo se llama lo que hizo?, informe del Estado de la Unión, ¿así se llama?, y bueno conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado pues es la correcta”, apuntó Sheinbaum.

Sigure leyendo:

– Sheinbaum revela que Trump le llamó para preguntar “cómo estaban las cosas en México” tras operativo contra “El Mencho”.

– Sheinbaum destaca cooperación e información que brindó EE.UU. en el operativo que terminó con ‘El Mencho’.