Sheinbaum revela que Trump le llamó para preguntar “cómo estaban las cosas en México” tras operativo contra “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que tras realizar el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, su homólogo estadounidense Donald Trump le llamó para preguntar “¿cómo estaban las cosas en México?”.

“Me llamó ayer, antier, una llamada de ocho minutos, para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas, ¿están bien?. Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación y ya, ¡ha bueno pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien!. Fue así la llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México”, comentó.

Tras ser cuestionada sobre lo que dijo Trump en su discurso del “Estado de la Unión”, donde el mandatario estadounidense dio a entender que fue Estados Unidos quien realizó el operativo contra “El Mencho”, la mandataria mexicana reiteró que la información correcta es la que que dio su gobierno de que fue el Ejército y la Guardia Nacional de México quien ejecutó el operativo.

“Ya hemos explicado cuál fue la colaboración (de EE.UU.), que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional como informamos adecuadamente aquí”, dijo.

“Fue su, ¿cómo se llama lo que hizo?, informe del Estado de la Unión, ¿así se llama?, y bueno conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado pues es la correcta”, apuntó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana también confirmó que Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunieron en Palacio Nacional con los integrantes de su gabinete de seguridad para felicitar a México por el operativo realizado contra “El Mencho”.

“Fue una reunión cordial, el protocolo estaba planeado desde hace tiempo, no es algo que surgió recientemente, y fue una reunión como parte de este entendimiento que tenemos con Estados Unidos”, señaló.

“Sí felicitó ella (Sara Carter), hasta hoy en la mañana me informaron del resultado de la reunión, me hablaron ayer, me dijeron ayer todo está bien, no hubo problema, más bien protocolaria, en la mañana ya me dijeron que hubo felicitación, y fue una buena reunión digamos de comunicación“, dijo.

Además, Sheinbaum Pardo reiteró que México, y en particular el estado de Jalisco se encuentra “tranquilo” tras los hechos violentos durante el operativo realizado el pasado domingo 22 de febrero.

Seguir leyendo:

-Sheinbaum analiza acciones legales contra Elon Musk por acusarla de vínculos con cárteles del narcotráfico

– Sheinbaum destaca cooperación e información que brindó EE.UU. en el operativo que terminó con ‘El Mencho’

– Ricardo Trevilla, secretario de Defensa de México, al borde del llanto tras dar el pésame y reconocimiento a militares caídos en operativo contra “El Mencho”