“Voy a matarlo”: hombre asesina a su hijo durante enfrentamiento con policías en Las Vegas

Un niño de tres años murió tras recibir un disparo en la cabeza presuntamente efectuado por su propio padre durante una violenta disputa familiar en Las Vegas, informaron autoridades locales.

El hecho ocurrió la madrugada del 3 de febrero en un complejo de apartamentos ubicado en el bloque 8400 de South Maryland Parkway. La víctima fue identificada como Kentre Baker, mientras que el presunto agresor fue señalado como su padre, Quinton Baker.

De acuerdo con audios de llamadas al 911 obtenidos por el diario Las Vegas Review-Journal, la madre del menor, Raneka Pate, alertó a las autoridades asegurando que el hombre “no estaba en su sano juicio” y que intentaba llevarse al niño.

“Está tratando de llevarse a mi hijo”, dijo la mujer en una llamada realizada alrededor de la 1:18 a.m.

Según la Policía Metropolitana de Las Vegas, la pareja había sostenido una fuerte discusión que fue escalando durante la noche. Pate denunció que Baker había agredido a una amiga suya y luego intentó dispararle cuando ella trató de sacar al niño de un vehículo.

Un testigo también llamó al 911 y reportó que vio a un hombre salir armado con el menor en brazos y efectuar disparos contra un automóvil estacionado.

“Voy a volarle los sesos”

Las autoridades señalaron que Baker regresó al apartamento con el niño y continuó la confrontación. Posteriormente, salió nuevamente, esta vez sosteniendo al menor mientras apuntaba un arma de fuego.

El subjefe del condado de Clark, Bryan Peterson, explicó en rueda de prensa que, según la investigación, Baker le dijo a la madre: “Si no les dices que detengan esto y si intentan subir las escaleras, le volaré los sesos al niño y luego me mataré”.

Imágenes de cámaras corporales muestran al hombre sosteniendo al pequeño mientras lo apuntaba con el arma. “El niño fue alcanzado en la cabeza por un disparo a corta distancia cuando el sospechoso accionó el arma”, indicó Peterson.

Agentes que acudieron al lugar dispararon contra Baker después de que este abriera fuego. El hombre murió en el sitio. Aunque el niño recibió un disparo en la pierna efectuado por la policía, el forense determinó que la causa de muerte fue el disparo realizado por su padre.

Investigación en curso y polémica

Los oficiales involucrados fueron puestos en licencia administrativa mientras se desarrolla la investigación interna, proceso que podría extenderse por varios meses.

Raneka Pate, sin embargo, responsabilizó a la policía por el desenlace y contrató a la abogada Ofelia Markarian, quien anunció que ofrecerá una conferencia de prensa próximamente. La madre afirmó que pidió a los agentes intentar desescalar la situación sin usar fuerza letal, ya que el niño estaba en brazos de su padre.

Las autoridades reiteraron que los oficiales actuaron en cuestión de segundos con el objetivo de salvar la vida del menor. “El sospechoso dejó claro su propósito y lo cumplió. Mató a su hijo”, sostuvo Peterson.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?