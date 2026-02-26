Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 26 de febrero en México y los principales países
Sigue en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este jueves 26 de febrero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.18 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.92 y 17.08 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.18 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.46 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no registró cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de permanecer la jornada previa a la baja, hoy su valor es de 470.83 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 59.9 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.18 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.46 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 470.83 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.9 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te recomendamos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.