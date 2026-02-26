La estrella de ‘Volver al futuro’ Crispin Glover es acusado de agresión sexual y fraude

Crispin Glover, reconocido por su papel de George McFly en la exitosa saga ‘Volver al futuro’, fue demandado por una expareja que lo acusa de mantenerla cautiva como “esclava sexual” en su residencia de Los Ángeles, según revelan documentos judiciales obtenidos por diferentes medios de comunicación como People y Page Six.

La demandante, identificada como Jane Doe, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de California en la que acusa al actor de 61 años de agresión, fraude y desalojo injusto, entre otros cargos. Según el documento legal, los hechos habrían ocurrido durante 2024.

Una trampa bajo promesas laborales

De acuerdo con la demanda, Glover habría contactado a Doe mientras ella residía en el Reino Unido, ofreciéndole un puesto como su asistente personal en la industria del entretenimiento. “El Sr. Glover primero engañó y manipuló a Jane Doe para que abandonara su hogar y pertenencias en el Reino Unido para trabajar con él como su asistente“, señala la denuncia.

Sin embargo, una vez que la mujer llegó a Los Ángeles, la situación habría tomado un rumbo siniestro. “Cuando la Sra. Doe mordió el anzuelo y se mudó a Los Ángeles, se encontró en una situación inquietante: el Sr. Glover quería controlar sus acciones, rastrear su paradero y, básicamente, servirle como su novia/esclavo sexual”, añaden los documentos.

La demandante afirma que cuando comenzó a resistirse a las “demandas cada vez más extrañas e inapropiadas” de Glover, este procedió a desalojarla ilegalmente de la vivienda. Al intentar regresar para recuperar sus pertenencias personales y sus gatos, Doe sostiene que el actor la agredió físicamente.

“La atacó, agarrándola del cuello y estrangulándola con una llave de cabeza, dejándole una herida y una cicatriz visible en el cuello”, detalla la demanda, que incluye una fotografía de las presuntas lesiones como evidencia.

Una batalla legal cruzada

La denuncia también alega que Glover habría presentado “un informe policial falso y una petición fraudulenta de una orden de restricción” contra Doe cuando esta intentó hacer valer sus derechos. “Incluso después de maltratarla y presentar demandas judiciales falsas en su contra, el Sr. Glover continuó acosando y persiguiendo sexualmente a Jane Doe”, afirma el documento.

Sin embargo, un representante del actor negó categóricamente todas las acusaciones. En declaraciones a TMZ, el portavoz calificó las acusaciones como “infundadas” y las rechazó “en los términos más enérgicos posibles”.

Según la versión de la defensa, “el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión no provocada por parte de una desconocida en su residencia de Los Ángeles. El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que acudió al lugar, investigó y arrestó a una desconocida”.

El representante añadió que estos hechos están respaldados por registros policiales y por la orden de restricción que Glover solicitó contra Doe en ese momento. “El Sr. Glover tiene la intención de defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento”, concluyó el portavoz.

Doe solicita un juicio con jurado para determinar los daños especiales y generales, así como la cobertura de sus honorarios legales.

