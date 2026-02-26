Masacre familiar en Virginia: hombre mata a su esposa e hija y es abatido por la policía

Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa y a su hija e hirió gravemente a su yerno antes de ser abatido por un agente policial que lo sorprendió en pleno ataque dentro de un apartamento en Virginia, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la madrugada del lunes en el condado de Fairfax y dejó una escena que el jefe policial describió como “inimaginable” por el nivel de violencia.

Ataque dentro del apartamento y respuesta policial

El Departamento de Policía del Condado de Fairfax identificó al presunto agresor como Chhatra Thapa, de 54 años, quien, según las autoridades, apuñaló fatalmente a su esposa, Binda Thapa, de 52 años, y a su hija, Mamta Thapa, de 33.

El yerno del sospechoso también fue atacado y permanecía hospitalizado en condición crítica hasta el miércoles.

De acuerdo con la policía, el incidente se registró alrededor de las 5:00 am en un apartamento del complejo Margate Manor, ubicado en el bloque 3900 de Persimmon Drive, en Mantua, Virginia. El yerno se encontraba afuera limpiando la nieve de su vehículo cuando escuchó una perturbación dentro de la vivienda, donde residía junto a su esposa, su hijo de un año y sus suegros.

Tras oír el alboroto, llamó al 911, al igual que un vecino. Luego ingresó nuevamente al apartamento para investigar. Según explicó el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, al entrar encontró a su esposa con múltiples heridas de arma blanca y a su suegro armado con una daga curva de 10 pulgadas que también fue descrita como similar a un cuchillo de carnicero.

Las autoridades indicaron que el agresor ya había apuñalado a su hija y estaba atacando a su esposa cuando el yerno intervino, momento en el que el sospechoso también se abalanzó contra él.

Dos agentes llegaron al lugar pocos minutos después. Al ingresar al apartamento, observaron a Thapa apuñalando activamente a su yerno. El oficial que encabezaba el ingreso le dio repetidas órdenes para que soltara el arma, pero este se negó y continuó con el ataque, por lo que el agente abrió fuego y lo abatió en el lugar.

“Una escena sangrienta e inimaginable”

El jefe policial describió la escena como una “masacre” y afirmó que la magnitud del daño y el caos dentro del apartamento fue extrema.

“No sabemos aún qué tipo de conflicto o dificultades atravesaban, pero no puedo imaginar nada que obligue a un ser humano a masacrar a su propia familia como lo hizo”, declaró Davis en rueda de prensa.

Durante el violento episodio, el hijo de un año de la pareja resultó ileso. Detectives lo pusieron bajo custodia protectora y, con apoyo de servicios de protección infantil, gestionaron su traslado a un entorno familiar apropiado.

Mamta Thapa y Binda Thapa fueron trasladadas a un hospital local, donde fueron declaradas muertas. El yerno continúa hospitalizado en estado crítico.

El oficial que disparó contra el sospechoso, con dos años y medio de servicio y asignado al distrito policial de Mason, fue colocado en estatus de funciones restringidas mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas de rutina. No obstante, el jefe policial elogió su actuación y aseguró que actuó conforme a los protocolos y en defensa de vidas.

Sigue leyendo:

–Hermano del tirador de Parkland arrestado en Virginia por invadir tres escuelas

–Hombre ebrio en Virginia confunde sesión de estudio bíblico con operación de tráfico de personas

–Arrestan a migrante por intento de violación en Virginia días después de salir de la cárcel