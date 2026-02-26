Policía de Buffalo investiga muerte de refugiado con discapacidad visual, abandonado por la Patrulla Fronteriza

La policía de Buffalo, en Nueva York, investiga la muerte de un refugiado de Myanmar, casi ciego y que no hablaba inglés, después de que la Patrulla Fronteriza lo dejara en libertad en un restaurante de la ciudad la noche del 19 de febrero.

Nurul Amin Shah Alam, originario del estado de Rakáin, en Myanmar, fue encontrado muerto la noche del 25 de febrero tras una llamada al 911 que alertó a la Policía de Buffalo. El médico forense del condado de Erie confirmó su identidad y determinó que falleció por problemas de salud, descartando homicidio e hipotermia. Sin embargo, detectives continúan revisando la cronología de los hechos.

El refugiado había ingresado a Estados Unidos el 24 de diciembre de 2024 bajo estatus de protección. Días antes de su muerte, el 19 de febrero, fue liberado tras pagar una fianza relacionada con un caso previo por cargos que finalmente fueron reducidos a delitos menores.

Liberación en una cafetería y dudas sobre el protocolo

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Erie, tras concretarse su liberación se notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos agentes acudieron al centro de detención antes de que concluyera el proceso.

Según versiones difundidas por medios locales, los agentes trasladaron a Alam —casi ciego, con problemas de movilidad y sin dominio del inglés— a un restaurante Tim Hortons en Niagara Street, que consideraron un “lugar cálido y seguro” cercano a su última dirección conocida. Su familia, que se había mudado, no fue notificada. Cinco días después, el cuerpo fue localizado a varios kilómetros del establecimiento.

La CBP aseguró que el hombre no mostraba signos de angustia ni requería asistencia especial. También indicó que, tras verificar su situación migratoria, concluyó que no estaba sujeto a deportación por haber ingresado legalmente como refugiado.

Reacción del alcalde y cuestionamientos

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, calificó el caso como una “muerte evitable” y cuestionó el proceder federal. “Un hombre vulnerable, casi ciego y que no hablaba inglés fue abandonado solo en una fría noche de invierno. Esa decisión fue poco profesional e inhumana”, expresó en un comunicado, al tiempo que exigió claridad sobre lo ocurrido.

La familia había reportado su desaparición días antes del hallazgo. Su hijo, Mohamad Faisal, relató que el día de su arresto original su padre salió a caminar usando un bastón y terminó en una propiedad privada tras desorientarse. Al no hablar inglés, no comprendió las órdenes policiales.

Buffalo, ciudad fronteriza cercana a las cataratas del Niágara, ha registrado temperaturas bajo cero en los últimos días, lo que incrementó la preocupación pública.

Organizaciones comunitarias y defensores de refugiados han pedido una investigación exhaustiva para determinar si hubo negligencia en la liberación y seguimiento del caso.

Mientras tanto, la policía local mantiene abierta la indagatoria para esclarecer qué ocurrió entre la excarcelación y la muerte de Alam, un hombre que había llegado al país buscando protección y que ahora se ha convertido en el centro de un debate sobre responsabilidad institucional y trato a personas vulnerables.

