Viajó tres horas para conocerlo y terminó secuestrada en su apartamento en Miami

Un hombre fue arrestado en el estado de Florida luego de presuntamente secuestrar y estrangular a una mujer que conoció a través de la aplicación de citas de Facebook, a quien convenció de viajar con su hija pequeña hasta Miami para celebrar su cumpleaños.

El acusado fue identificado como Saady Castellanos Triminio, de 34 años. Según la declaración jurada de arresto citada por el Daily Mail, enfrenta cargos por encarcelamiento falso, agresión por estrangulamiento, robo y negligencia infantil.

La mujer, residente en Orlando, relató a la policía que mantuvo conversaciones con Triminio durante aproximadamente dos semanas antes de aceptar encontrarse en persona. El hombre le ofreció pagar los boletos de tren Brightline para que ella y su hija de tres años viajaran a Miami, trayecto de unas tres horas.

La víctima aseguró que pensó que irían a cenar a un restaurante, pero el hombre compró una pizza y las llevó directamente a su apartamento.

“Comenzó a sentirse incómoda”

De acuerdo con el informe policial, la mujer manifestó que al llegar a la residencia comenzó a sentirse incómoda debido a las condiciones del lugar, que describió como sucio y descuidado. Indicó que incluso faltaba papel higiénico en el baño.

Aunque dudó en quedarse, decidió conversar con él. Sin embargo, cuando el hombre le pidió un beso y un abrazo y ella se negó, explicando que aún se estaban conociendo, la situación cambió drásticamente.

Según la declaración jurada, el acusado se enfureció y le impidió salir del apartamento, asegurando que era “demasiado peligroso” marcharse. Posteriormente, la abrazó con fuerza y la retuvo físicamente para evitar que abandonara la habitación.

La mujer intentó pedir ayuda enviando mensajes a una amiga, pero el hombre le habría arrebatado el teléfono. Cuando comenzó a gritar, presuntamente le cubrió la boca y la nariz con la mano, dificultándole la respiración.

Se atrincheró con su hija hasta que llegó la policía

Finalmente, el hombre la liberó. La víctima logró recuperar su teléfono y se encerró en una habitación junto a su hija hasta la llegada de los agentes.

Los oficiales observaron hematomas visibles en ambos brazos de la mujer, aunque ella rechazó atención médica en el lugar.

Triminio fue arrestado y permanece detenido en la cárcel del condado de Miami-Dade con una fianza fijada en $7,500 dólares. Registros penitenciarios indican además que tiene una retención migratoria.

El jefe de policía de Miami declaró a CBS Miami que el caso sirve como advertencia sobre los riesgos de conocer personas a través de aplicaciones y redes sociales.

“La preocupación es que algunas personas dependen demasiado de estas plataformas. No conoces realmente a alguien hasta que lo ves en persona”, señaló el funcionario, instando a actuar con precaución hasta ganar confianza.

