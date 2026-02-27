Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 27 de febrero en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 27 de febrero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.22 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.95 y 17.12 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.22 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia permanece al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.46 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su tendencia habitual y cotizó este día en rojo. Tras permanecer la jornada previa sin cambios, hoy su valor es de 469.44 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 59.5 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.22 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.46 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 469.44 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.5 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.