Jim Carrey pronuncia un emotivo discurso en francés al recibir el premio César

El actor Jim Carrey se convirtió en el gran protagonista de la 51ª edición de los Premios César, celebrada en París, al recibir el premio honorífico que la academia francesa de cine concede cada año a una estrella internacional.

La gala, que reunió a lo más granado del cine francés, vivió uno de sus momentos más emotivos cuando el cómico canadiense subió al escenario para pronunciar un discurso íntegramente en francés, demostrando su amor y respeto por la cultura del país que lo acogía.

Carrey, conocido mundialmente por películas como ‘La Máscara’ o ‘El Grinch’ siguió los pasos de Julia Roberts, galardonada en la edición anterior. Fue presentado por el director Michel Gondry, quien hace 22 años lo dirigió en la aclamada ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’, una de las películas que consolidó su carrera en papeles dramáticos.

Con su característico acento americano, pero con un notable esfuerzo por hacerse entender, Carrey comparó la interpretación con la escultura: “Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos del escultor, que moldeas según el deseo de tu corazón. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que realmente me han abierto sus corazones”.

Su vínculo con Francia

El momento más personal de la noche llegó cuando el actor reveló un vínculo sorprendente con Francia. “Hace unos 300 años, mi tatarabuelo, Marc-François Carré —sí, Carré— nació en Francia, en Saint Malo“, confesó, explicando que su antepasado emigró posteriormente a Canadá. Jugando con el significado de su apellido en francés ( carré significa ‘cuadrado’), añadió con emoción: “Esta noche, con este magnífico honor, este cuadrado ha cerrado el círculo”.

Carrey no quiso terminar su alocución sin agradecer el apoyo de sus seres queridos, que le acompañaban desde el público: su hija Jane, su nieto Jackson y su novia, Mina, a quien dedicó un tierno “Te amo”.

Sin embargo, la dedicatoria más sentida fue para su padre, Percy Joseph Carrey: “Gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”, sentenció.

Para cerrar con broche de oro y un toque de humor, el actor preguntó al público: “¿Qué tal mi francés? ¿Casi mediocre, verdad? Disculpen, no hablaba francés, pero apenas lo estoy aprendiendo. Tengo la lengua cansada”.

