Jim Carrey dedica un emotivo mensaje a Val Kilmer, con quien trabajó en “Batman Forever”

Jim Carrey, quien compartió créditos con Val Kilmer en la película de 1995 “Batman Forever”, envió un comunicado a la revista Entertainment Weekly en el que rindió tributo al actor estadounidense, quien falleció el 1 de abril.

Famosos recuerdan a Val Kilmer en las redes sociales

El mensaje de Jim dice: “Hoy estoy recordando a Val Kilmer con gran admiración, como hombre y como un talento generacional que nos dejó un legado envidiable de actuaciones imborrables. Sus mayores logros artísticos sólo fueron comparables con la gracia y el valor con los que enfrentó los momentos más difíciles de su vida. Le deseo a su familia mucho amor”.

Fallece Val Kilmer, icono de Hollywood, a los 65 años

Dirigida por Joel Schumacher, “Batman Forever” mostró a Kilmer como el superhéroe de DC Comics. Carrey interpretó a The Riddler (El Acertijo), Tommy Lee Jones a Two-Face (Dos Caras), Chris O’Donnell a Robin y Nicole Kidman a Chase Meridian. La película fue el principal estreno del verano de 1995, y recaudó en Estados Unidos más de $185 millones de dólares.

El rodaje de “Batman Forever” se llevó a cabo en 1994, cuando Jim Carrey tenía pocas películas en su filmografía y antes del estreno de “The Mask”, la cinta que le daría fama mundial. En una entrevista para Entertainment Tonight, Val Kilmer comentó cómo fue que conoció el trabajo del actor canadiense.

“No tenía idea de quién era él. Dije: ‘¿Quién es?’ Y me dijeron: ‘Jim Carrey‘. Y dije: ‘No conozco su trabajo’. Así que se apresuraron y me pusieron (la película) “Ace Ventura”. No creo haber superado lo que vi hasta los créditos”, dijo Val, quien ha sido recordado por una gran cantidad de famosos.

