Dan a conocer a los actores que protagonizarán las películas sobre The Beatles

Desde hace varios meses el director británico Sam Mendes informó que está trabajando en cuatro películas sobre cada uno de los integrantes del grupo The Beatles. Y el 31 de marzo, durante un evento en Las Vegas dentro de la CinemaCon, se presentaron los actores que integrarán el elenco principal de los filmes.

Paul Mescal, conocido por la película “Gladiator II”, interpretará a Paul McCartney; Joseph Quinn, a George Harrison; Barry Keoghan a Ringo Starr y Harris Dickinson a John Lennon. El rumor sobre el casting a los tres primeros actores corría desde 2024, pero hasta ahora se confirmó.

El ambicioso proyecto, titulado: “The Beatles – A Four Film Cinematic Event”, cuenta con la aprobación de los familiares de los músicos, por lo que el público podrá escuchar en las películas las versiones originales de éxitos de The Beatles, como “Let It Be”, “She Loves You”, “Help!” y “Yesterday”.

Mendes, en cuyos créditos destacan las cintas “Road To Perdition”, “1917” y “American Beauty”, informó que las películas se estrenarán a nivel mundial en abril de 2028. “Necesitamos grandes eventos cinematográficos para que la gente salga de casa. (Estas películas) son una oportunidad para comprender (a los integrantes) más profundamente”.

El rodaje de “The Beatles – A Four Film Cinematic Event” llevará más de un año. El director también comentó que la historia del cuarteto de Liverpool era demasiado larga para adaptarse en una sola película, por lo que decidió que cada uno de los filmes que integran el proyecto refleje la experiencia de los cuatro músicos de manera individual.

