Legisladores estadounidenses reaccionan tras la operación militar de Trump contra Irán

Después de que Estados Unidos e Israel anunciaron una importante operación militar contra Irán la madrugada del sábado, comenzaron las reacciones.

Donald Trump anunció el ataque, denominado “Operación Furia Épica”, en un video en Truth Social. Instó a las fuerzas militares iraníes a deponer las armas y a los civiles iraníes a alzarse y “tomar el control de su gobierno”. Trump declaró al Washington Post que quería garantizar la libertad y la seguridad del pueblo iraní.

El senador Roger Wicker, republicano por Mississippi y presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU., calificó la acción como una “operación crucial y necesaria para proteger a los estadounidenses y sus intereses” y afirmó que “el régimen iraní nunca ha estado tan débil”.

Por su parte, el senador Lindsey Graham, aliado de Trump, afirmó que la operación había sido “bien planificada” y que sería “violenta, extensa y, en mi opinión, exitosa”.

I just listened to President Trump’s 8 minute speech again, describing what is taking place and urging the Iranian people to seize the moment. His speech will go down in history as the catalyst for the most historic change in the Middle East in a thousand years.



I echo President… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 28, 2026

“El mayor cambio en Oriente Medio en mil años está a la vuelta de la esquina”, declaró Graham, republicano por Carolina del Sur, en redes sociales. Ofreció oraciones por todos los participantes en la operación y afirmó que esta iniciativa hará que Estados Unidos sea “un país más seguro y, con el tiempo, más próspero”.

El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas y presidente del Comité de Inteligencia del Senado, compartió una lista de crímenes cometidos por Irán y afirmó que “por fin les ha llegado la factura a los ayatolás”.

La respuesta demócrata

En tanto, el senador Mark Warner, demócrata por Virginia y vicepresidente del Comité de Inteligencia, calificó la operación militar como “una decisión de gran trascendencia que corre el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a otro amplio conflicto en Oriente Medio”.

Overnight, the president conducted expansive U.S. strikes – not limited to nuclear or missile infrastructure but extending to a broad set of targets, including senior Iranian leadership – marking a deeply consequential decision that risks pulling the United States into another… — Mark Warner (@MarkWarner) February 28, 2026

Además, condenó al régimen iraní por apoyar el terrorismo y socavar la estabilidad regional, pero afirmó que “reconocer esas realidades no exime a ningún presidente de la responsabilidad de actuar dentro de la ley, con una estrategia clara y en colaboración con el Congreso”.

El representante Jim Himes, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia, calificó la operación como “una guerra por decisión propia sin un objetivo estratégico final”. Himes es miembro del Grupo de los Ocho, un grupo de ocho líderes del Congreso que, por ley, deben estar informados sobre asuntos de inteligencia clasificados.

Se le notificó antes del inicio de la operación, según declaró a CBS News una persona familiarizada con el asunto. Himes declaró que, durante esa sesión informativa, le comunicó al secretario de Estado, Marco Rubio, que “las acciones militares en esta región casi nunca terminan bien para Estados Unidos, y el conflicto con Irán puede fácilmente agravarse y escalar de maneras que no podemos prever”.

“No parece que Donald Trump haya aprendido las lecciones de la historia”, declaró Himes.

El senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona y veterano de la guerra de Irak, criticó la operación.

“Perdí amigos en Irak en una guerra ilegal”, declaró Gallego en redes sociales. “Los jóvenes de clase trabajadora no deberían pagar el precio máximo por un cambio de régimen y una guerra que no se ha explicado ni justificado ante el pueblo estadounidense. Podemos apoyar el movimiento por la democracia y al pueblo iraní sin enviar a nuestras tropas a morir”.

El representante Thomas Massie, crítico frecuente de Trump, pareció describir la operación como “actos de guerra no autorizados por el Congreso” en redes sociales. En junio de 2025, Massie presentó una resolución que ordenaba al presidente “poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en las hostilidades contra Irán” sin una ley del Congreso. Los demócratas planeaban forzar la votación sobre una resolución de poderes de guerra presentada por Massie y el representante Ro Khanna.

Khanna declaró el sábado por la mañana que el Congreso “debe reunirse el lunes” para votar sobre la resolución “para detener esto” e instó a los congresistas a compartir sus planes de votación durante el fin de semana. Himes afirmó que la propia declaración del Sr. Trump “reconoce que esto es una guerra”.

Sigue leyendo:

– Reportan más de 50 niñas muertas tras bombardeo a escuela en el sur de Irán.

– Rusia condenó el “ataque armado no provocado” contra Irán por parte de EE.UU. e Israel.