Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 27 de febrero de 2026, con premio de $458 millones de dólares

Durante este viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 27 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $458 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

11 18 39 43 67 23 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si tienes la suerte de acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Allí te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo sorteo el martes 3 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: