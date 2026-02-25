Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 25 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

11 24 47 59 63 5

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto ganador. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente juego el sábado 28 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: