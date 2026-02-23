Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 23 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

15 20 27 31 58 14

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes jugar con tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, tras concluir el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente juego el sábado 28 de febrero

