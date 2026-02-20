Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 20 de febrero de 2026, con premio de $416 millones de dólares

Durante este viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 20 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $416 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

15 40 48 58 63 2 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde compraste el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos modos:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Los premios mayores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su siguiente juego el martes 24 de febrero

