Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 18 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

6 13 14 16 47 26

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes reutilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores generalmente sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo sorteo el sábado 21 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: