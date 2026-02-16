Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del lunes 16 de febrero de 2026

Hoy lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 16 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

14 24 32 37 49 7

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play deben reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

¿De cuánto tiempo dispongo para canjear mi boleto premiado? Aproximadamente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el sábado 21 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: