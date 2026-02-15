Powerball en vivo: premio y números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 14 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $142 millones de dólares. Aquí tienes los resultados ganadores de Powerball:

Números ganadores:

23 43 58 60 64 24 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Hay que elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, te harás con el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde se compró el boleto ganador. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos formas posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$142 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su siguiente juego el lunes 16 de febrero

