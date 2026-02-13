Mega Millions en vivo: resultados y números ganadores del viernes 13 de febrero de 2026

Hoy viernes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 13 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $385 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

34 40 49 59 68 1 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions tienes que elegir hasta seis números al azar: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si consigues acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Te darán una cita para iniciar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Cada sorteo de Mega Millions tiene lugar cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo juego el martes 17 de febrero

