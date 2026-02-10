Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 10 de febrero de 2026, con premio de $366 millones de dólares

Durante este martes tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 10 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $366 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los resultados ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

5 25 30 36 68 6 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si ganas el jackpot, has de ponerte en contacto con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez allí te darán una cita para comenzar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, aunque depende de las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios superiores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo juego el viernes 13 de febrero

