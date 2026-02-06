Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026, con premio de $346 millones de dólares

Este viernes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 6 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $346 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

13 21 25 52 62 19 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions debes seleccionar hasta seis números al azar: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si consigues acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, tendrás que comunicarte con la sede principal de lotería del estado donde hubieras comprado el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se activa un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: consiste en una sola suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es inferior a $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. Los premios mayores a esa suma, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los juegos de Mega Millions tienen lugar dos días a la semana, concretamente, cada martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions realizará su próximo juego el martes 10 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: