Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Durante este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 4 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Este es el resultado del último sorteo: conoce los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

10 43 49 54 55 10

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el sábado 7 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: