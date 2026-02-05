Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026, con premio de $83 millones de dólares

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball del 4 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $83 millones de dólares. Más abajo te mostramos el resultado del último sorteo: descubre los números premiados de Powerball:

Números ganadores:

27 29 30 37 58 15 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tu boleto coincide con los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde se compró el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden demandar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tienes tiempo de cobrar tu premio entre 90 días hasta un año, según las instrucciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no está en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos maneras posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$83 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball realizará su próximo juego el sábado 7 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: