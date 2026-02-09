Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026, con premio de $10 millones de dólares

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 9 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te dejamos con el resultado del último sorteo: consulta los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

2 33 49 51 64 26

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes volver a jugar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde adquiriste el boleto premiado. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería del lugar del país donde hayan adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares pueden reclamarse en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados, que podrás averiguar rápidamente según corresponda.

¿Cuánto tiempo otorgan las administraciones para solicitar el premio? Actualmente, entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su siguiente juego el sábado 14 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: