Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del sábado 7 de febrero de 2026

Durante este sábado tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 7 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

28 37 38 48 63 14

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que brinda una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo aparte, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes marcar la función Double Play a tu boleto de Powerball y pagarás solamente $1 dólar adicional por jugada.

Los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de entre 90 días y un añ para solicitar el canjeo de tu premio, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se celebran tres días a la semana, concretamente, los lunes, miércoles y sábados, inmediatamente después que el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play continuará con su próximo juego el martes 10 de febrero

