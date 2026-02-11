Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 11 de febrero de 2026

Este miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 11 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números afortunados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

5 6 19 27 57 23

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes participar de nuevo con tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball y solo pagarás $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden obtener premios en ambos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios de Double Play tienen que reclamarse en el estado donde acudiste a comprar el boleto premiado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

El tiempo que te dan las administraciones para reclamar tu boleto comprende entre 90 días y un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, deberás consultarlo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su próximo juego el sábado 14 de febrero

Resultados de otros sorteos de la lotería: