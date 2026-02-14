Powerball Double Play en vivo: resultados del sábado 14 de febrero de 2026

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 14 de febrero de 2026, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

13 18 21 27 45 6

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes sumar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Importante: los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden optar a premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

De la misma forma que Powerball, los premios se solicitan en el estado donde adquiriste el boleto ganador. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Para cobrar tu premio, dispondrás de entre 90 días hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, busca información en la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su siguiente juego el martes 17 de febrero

