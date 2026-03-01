Apuñaló más de 90 veces a mujer en Virginia y ocultó su cuerpo en una caja de herramientas

Un hombre de 41 años fue condenado a cadena perpetua más cinco años adicionales por asesinar a una mujer de 63 años en Virginia, apuñalarla más de 90 veces y ocultar sus restos en una caja de herramientas. El juez calificó la evidencia en su contra como “abrumadora”.

Hagen Lawrence Roberts pasará el resto de su vida en prisión por el asesinato de Cynthia Capps, de 63 años. La condena fue anunciada por la ciudad de Virginia Beach luego de que un jurado lo declarara culpable en noviembre de asesinato en primer grado y de uso de arma blanca en la comisión de un delito grave.

De acuerdo con la fiscalía, el 8 de octubre de 2020 el esposo de la víctima llamó al 911 tras salir de la ducha y no encontrar a su esposa en la vivienda. Mientras la buscaba, detectó una sola gota de sangre en el piso de la cocina y decidió alertar a las autoridades.

Cuerpo encontrado en una caja de herramientas

Agentes del Virginia Beach Police Department acudieron al lugar. La pareja alquilaba una habitación de la casa a Roberts. Cuando los oficiales intentaron ingresar a su dormitorio y notaron que estaba cerrado con llave, forzaron la puerta.

Dentro, hallaron a Roberts acostado en la cama. Según el reporte policial, parecía haberse duchado recientemente y tenía un corte en la mano derecha envuelto con un pañuelo negro.

La inspección del inmueble llevó a un hallazgo escalofriante: en el patio trasero se detectaron manchas de sangre y, posteriormente, los restos de Capps fueron encontrados dentro de una caja de herramientas. El cuerpo presentaba traumatismos en la cabeza y el rostro.

El análisis forense determinó que la víctima fue apuñalada más de 90 veces en la cabeza, la cara y el cuello. De su cráneo se extrajo un fragmento metálico que coincidía con la punta rota de un cuchillo plegable hallado en la habitación del acusado. El arma, cubierta de sangre seca, tenía la hoja dañada.

La evidencia de ADN de la víctima y del acusado fue encontrada en el cuchillo, en prendas ensangrentadas y en múltiples manchas dentro de la vivienda, según los fiscales.

Condenado a cadena perpetua

Aunque Roberts sostuvo su inocencia y afirmó ante el tribunal que sí sentía remordimiento, el juez describió las pruebas en su contra como “abrumadoras” y le impuso la pena máxima permitida por la ley.

Las autoridades no revelaron un posible motivo del crimen.

El obituario de Capps la describió como una madre y esposa dedicada, que superó grandes obstáculos a lo largo de su vida y fue profundamente amada por su familia.

