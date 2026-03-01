Sobrevivió sin comida ni agua: rescatan a hombre que estuvo atrapado en barro durante días en Florida

Un hombre identificado como Andrew Giddens, de 36 años, fue hallado con vida tras permanecer varios días atrapado en el barro hasta los hombros en una planta de arena en Florida. El rescate tomó casi tres horas y movilizó a múltiples equipos de emergencia.

Giddens había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el Día de San Valentín. Diez días después, el 23 de febrero, fue encontrado con vida en las instalaciones de Vulcan Materials Company, una planta de arena ubicada al este de Melrose.

El hombre estaba atrapado en el barro hasta los hombros cerca de un pozo de préstamo, sin acceso a comida ni agua y soportando temperaturas gélidas, según informó el Departamento de Bomberos de Palatka en una publicación en Facebook.

Su vehículo abandonado fue localizado cerca del lugar por el agente Derrick Holmes, de la Oficina del Sheriff del Condado de Putnam, quien realizaba una verificación de bienestar. Amigos del hombre señalaron que Giddens atravesaba un cuadro depresivo tras una ruptura reciente.

A pesar de las condiciones extremas, Giddens logró comunicarse verbalmente y pedir ayuda a los rescatistas.

Operativo de rescate tomó varias horas

El operativo para liberarlo del lodo tomó entre dos y tres horas, con equipos especializados trabajando cuidadosamente para evitar mayores riesgos. Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un hospital. Las autoridades indicaron que se espera su recuperación física y mental.

En el rescate participaron además unidades de los departamentos de bomberos del condado de Clay, del condado de Putnam y de Melrose.

La oficina del sheriff informó que, debido a consideraciones relacionadas con su salud mental, no se contemplan cargos en su contra.

Por su parte, representantes de Vulcan señalaron que su personal actuó con “cuidado y compasión” al guiar a los socorristas hacia el hombre en apuros.

La tía de Giddens, Jeannie Smith Carson, confirmó en redes sociales que fue encontrado con vida y agradeció las oraciones y el apoyo recibido. “Gracias a Dios que lo encontraron en el momento justo. Un día más y no habríamos tenido tanta suerte”, escribió.

El caso ha sido descrito por las autoridades como un ejemplo del trabajo coordinado y la dedicación de los equipos de emergencia ante situaciones extremas.

