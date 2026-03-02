El tiempo de hoy en Houston para este lunes 2 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este lunes 2 de marzo contarácon cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:46 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:21 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Para ser concretos, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

No te pierdas las novedades del clima en Houston en https://laopinion.com/tema/clima-en-houston/.