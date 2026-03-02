Madre en Florida mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida mientras su esposo estaba en viaje de negocios

Una mujer de 44 años asesinó a sus hijos de 14 y 11 años y posteriormente se quitó la vida en su vivienda en Lakewood Ranch, Florida, mientras su esposo se encontraba de viaje de negocios en Sudamérica, de acuerdo con las autoridades.

La tragedia se registró en una residencia ubicada en el bloque 8200 de Pavia Way, en Lakewood Ranch, cerca de Bradenton.

Los agentes acudieron alrededor de las 8:30 am del jueves tras recibir una llamada del propietario de la vivienda, quien se encontraba fuera del país y solicitó una verificación de bienestar al no poder contactar a su esposa, informó la Oficina del Sheriff del Condado Manatee.

Al ingresar a la casa, los agentes encontraron sin vida a Monika Rubacha, de 44 años, así como a sus hijos Josh James, de 14, y Emma James, de 11, en habitaciones separadas.

La investigación preliminar determinó que Rubacha asesinó a ambos menores antes de quitarse la vida.

Sin antecedentes de llamadas previas

El portavoz de la oficina del sheriff, Randy Warren, indicó a medios locales que los agentes no habían respondido anteriormente a incidentes en esa dirección. La familia se había mudado desde Missouri aproximadamente tres años atrás.

El esposo y padre de los niños se encontraba en un viaje de negocios en Sudamérica cuando, al no lograr comunicarse con su esposa, decidió contactar a las autoridades. Regresó a Florida el viernes por la mañana y fue notificado de lo ocurrido.

Las autoridades no han revelado el motivo del crimen, aunque el portavoz señaló que “hubo cierta planificación, suficiente como para que ella supiera lo que estaba haciendo”.

El caso fue descrito como una situación “inimaginable” y profundamente impactante tanto para los agentes que atendieron la escena como para el padre de las víctimas.

Hasta el momento, la oficina del sheriff no ha detallado el método utilizado, limitándose a calificar el interior de la vivienda como una “escena violenta”. Registros de propiedad indican que la casa tiene un valor aproximado de 1,4 millones de dólares.

La investigación continúa abierta.

