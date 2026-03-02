Pareja hispana acusada de torturar y casi matar de hambre a dos niños en Michigan

Una pareja de Michigan y su hijo adulto enfrentan múltiples cargos por abuso infantil en primer grado y tortura, tras presuntamente mantener a dos menores de 9 y 11 años encerrados, desnutridos y sometidos a disciplina “de estilo militar”. Uno de los niños fue hospitalizado en estado crítico con apenas 33 libras de peso.

La investigación contra Auturo Bazan Pérez, de 43 años, y Dulce Crystal Bazan Castillo, de 42, comenzó el 17 de noviembre de 2025, cuando personal hospitalario alertó a las autoridades sobre un niño de 9 años que había ingresado “severamente bajo de peso” y cubierto de moretones. Sus padres afirmaron que padecía una condición médica.

Cuando los agentes llegaron, el menor ya estaba intubado y sin pulso. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en helicóptero a otro hospital. Pesaba apenas 33 libras. Su hermano de 11 años, hallado en condiciones similares en la vivienda, pesaba 43 libras —aproximadamente la mitad del peso promedio para su edad— y también fue hospitalizado.

El hijo adulto de la pareja, Carlos Bazan Hernández, de 21 años, también fue acusado por su presunta participación en los hechos.

Encierro y dieta limitada

Según las autoridades, los niños habían sido retirados de la escuela pública en septiembre. El padre habría informado que la familia se mudaría a México o a otro estado. Mientras asistían a clases, los menores recibían al menos dos comidas diarias.

Tras abandonar la escuela, su alimentación consistía principalmente en raciones esporádicas de arroz. Los investigadores señalaron que los niños no podían salir de su habitación: las ventanas estaban atornilladas y el vidrio pintado para impedirles ver hacia el exterior.

En la vivienda también residían otros dos menores, de 1 y 4 años, quienes aparentaban estar saludables. Ambos fueron retirados de la custodia parental y se iniciaron procesos para la terminación de la patria potestad.

Testimonios estremecedores

Durante audiencias judiciales, fiscales presentaron fotografías del menor de 9 años. Un médico citado por medios locales describió al niño como “demacrado — piel y huesos”. Una pediatra afirmó que era el peor caso de negligencia que había visto en más de 20 años de carrera.

“Se podía ver cada costilla y cada vértebra”, declaró ante el tribunal.

La fiscalía también sostuvo que Hernández imponía disciplina “militar”, obligando a los menores a realizar flexiones y saltos. Consultado sobre si un niño en ese estado podía ejecutar tales ejercicios, el médico respondió: “No, absolutamente no. Me horroriza pensar que se le pidiera eso”.

Sin derecho a fianza

El sheriff del condado, Michael Bouchard, calificó el caso como “horrible” y aseguró que las autoridades buscarán que los responsables rindan cuentas plenamente.

Los tres acusados permanecen detenidos sin derecho a fianza y deberán regresar a la corte el próximo 12 de marzo, según registros judiciales. La investigación continúa.

