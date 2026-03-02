Pronóstico del tiempo en Dallas para este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y se prevén nubes y claros. Por otro lado, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:54 h y se marchará a las 18:25 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 84 grados Fahrenheit (19 y 29ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 25% por la mañana, 25% por la tarde y 25% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

