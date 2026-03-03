Carlos Vela resaltó la importancia del Mundial 2026 para México

Desde una perspectiva diferente, sin la presión del uniforme de la selección de México para luchar por una participación histórica en los Mundiales, el exdelantero del LAFC y mundialista en 2010 y 2018, Carlos Vela, resaltó la importancia que tendrá para la nación azteca la justa universal de FIFA.

Así a 100 días para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el delantero mexicano apareció como embajador de dos marcas comerciales para la justa mundialista y dijo que espera un Mundial importante en todos sentidos para los mexicanos.

Carlos Vela es anunciado como nuevo embajador de dos empresas importantes de cara al Mundial 2026. En dicho evento habló sobre lo que será la justa para el país y la importancia de la cultura del ahorro para el futbolista.



📹 Jorge Flores pic.twitter.com/6AnZ9Pc9FW — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 3, 2026

“Creo que va a ser un paso muy importante para el país. Me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera que lo puedes vivir como un aficionado o país para usarlo como crecimiento. Estás concentrado, enfocado en solo jugar, representar a tu país, toda la gente está viéndote, deseando que juegues bien, qué ganes y no eres consciente de la magnitud que es representar al país, dijo Vela, un exjugador con un gran talento, pero que fue egoísta en mostrarlo y solo lo hizo a cuenta gotas.

Pero más allá de su incomprendido paso como exjugador del Tricolor destacó lo que será el Mundial para México en todos los aspectos: “Creo que va a ser un paso importante para el país en todos los aspectos: económico, cultural, demostrar lo bonito que es el país y el poder hacerlo de una manera segura… va a ser importante que el país esté preparado y que demos ese paso adelante que se necesita y que mejor momento que el Mundial”.

Menos presión

Vela también dijo que actualmente goza más estas actividades que en su época de jugador con la selección de México, sobre todo después de que sólo aceptó defender la camiseta nacional en las justas mundialistas de Sudáfrica 2010 bajo el mando de Javier Aguirre y en Rusia 2018 con el colombiano Juan Carlos Osorio en el timón.

⚽ “Va a ser un paso muy importante para el país”: Carlos Vela sobre el Mundial 2026.



📹: Jorge Flores



🔴 https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/W1aeBS1OPL — La Afición (@laaficion) March 3, 2026

“Hay menos presión, puedes fallar más veces. En el futbol fallas una y te están cayendo por todos lados… al hablar con ellos me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir tranquilo, que iba a disfrutar al grabar, que iba a ser muy natural, muy tranquilo y eso me gusta. No me encanta hacer todo tan serio, tan estructurado, me gusta que sea todo más fluido, relajado”, finalizó.

Seguir leyendo:

-Carlos Vela, dos décadas del crack que se negó a ser ídolo de México

– Carlos Vela podría jugar el Mundial de Clubes con un equipo de la Liga MX

– Carlos Vela anunció su retiro del fútbol





