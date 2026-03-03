La tercera edición del “Sundance Film Festival: CDMX” llegará a Cinépolis en abril

Por tercer año consecutivo, el Instituto Sundance y Cinépolis anuncian una nueva edición del “Festival de Cine de Sundance: CDMX 2026”, una plataforma dinámica para nuevas voces e historias que pone a disposición del público una variada selección de cine internacional en la Ciudad de México.

De acuerdo con la prestigiosa institución, el evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, con Cinépolis Diana como sede principal. Además, contará con proyecciones especiales en Cinépolis Mitikah, Cinépolis Oasis Coyoacán, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Miyana.

“Nos entusiasma planear otra edición del Festival de Cine de Sundance: CDMX. Nuestro festival de 2026, en abril, volverá a presentar una selección de nuevas películas de todo el mundo para los cinéfilos de la Ciudad de México“, declaró Eugene Hernandez, director del Festival de Cine de Sundance y Programación Pública.

Asimismo, atribuyó el éxito de dicho festival a los amantes de la narrativa independiente que se permiten disfrutar de nuevos creadores e historias de impacto no solo en esencia, sino en calidad audiovisual: “Hemos disfrutado conociendo al público de la CDMX durante los últimos dos años y nuestro equipo está preparando una propuesta que cautivará y entretendrá“, adelantó.

En este sentido, se dio a conocer que esta tercera edición incluirá una selección de películas presentadas originalmente en el Festival de Cine de Sundance de 2026, así como proyecciones especiales y actividades diseñadas para enriquecer la experiencia del público en la sala.

El director ejecutivo de Cinépolis, Alejandro Ramírez, reiteró el compromiso de la cadena por impulsar al cine como una experiencia integral que abre el diálogo y abarca diferentes visiones del mundo y su contexto actual.

“El Festival de Cine de Sundance: CDMX es una plataforma que conecta al talento independiente con nuevos públicos (…) Buscamos fortalecer el ecosistema creativo local y posicionar la diversa oferta cinematográfica internacional en la Ciudad de México, con el fin de crear espacios para el intercambio de ideas y generar conversaciones sobre el cine internacional”, detalló en un comunicado.

Abril de 2024 marcó el arribo del Sundance Film Festival a la Ciudad de México, sumándose a sedes como Taipei y Londres. Con películas previamente presentadas en Utah, la primera edición sentó las bases para consolidar a la capital como una nueva sede clave del cine independiente, hoy más vigente que nunca.

