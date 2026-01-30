“American Pachuco” gana el Premio del Público en Sundance

“Josephine”, “Nuisance Bear”, “Shame and Money” y “To Hold a Mountain” se alzaron con los principales galardones del Festival de Cine de Sundance 2026, que se ha celebrado los últimos días en Park City, Utah. La cinta “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez” fue galardonada con el Premio del Público en la categoría de documentales de Estados Unidos.

“American Pachuco” retrata la figura del influyente dramaturgo y cineasta chicano Luis Valdez, recuperando su lucha por llevar las historias latinas del campo al escenario y la pantalla grande con obras icónicas como Zoot Suit y La Bamba. Dirigida por David Alvarado, la película recuerda el impacto cultural de Valdez en la narrativa latina y estadounidense.

Edward James Olmos, Luis Valdez, Lou Diamond Phillips y Lupe Valdez en la premiere de “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez”. Crédito: Stephanie Dunn, Sundance Institute | Cortesía

El jurado del festival más influyente del cine independiente a nivel mundial reconoció este año a películas que abordan temas como la infancia y el trauma, la crisis climática, el desplazamiento forzado, la dignidad humana y la resistencia comunitaria frente al poder político y económico.

El Gran Premio del Jurado en la categoría de Dramas de Estados Unidos fue para “Josephine“, dirigida por Beth de Araújo. La película, que también conquistó el Premio del Público, narra la historia de una niña de ocho años que presencia accidentalmente una violación en un parque. Mostrada desde el punto de vista de la pequeña, vemos las secuelas emocionales de haber sido testigo del crimen. El jurado destacó la sensibilidad y profundidad de su mirada, así como la humanidad con la que aborda el impacto de la victimización.

Gemma Chan, Mason Reeves y Channing Tatum en “Josephine”. Crédito: Greta Zozula | Cortesía

En la categoría de documentales de Estados Unidos, el Gran Premio del Jurado fue para “Nuisance Bear“, una coproducción entre Estados Unidos y Canadá que sigue a un oso polar cuya migración ancestral choca con el turismo, la caza y la expansión humana. El jurado subrayó su potente reflexión sobre el cambio climático y la tensión entre las tradiciones indígenas y el capitalismo moderno.

El Gran Premio del Jurado de Drama Internacional fue para “Shame and Money“, del director Visar Morina, una coproducción europea que retrata a una familia kosovar obligada a abandonar su pueblo y adaptarse a una sociedad hipercompetitiva. En la categoría de documental internacional, el máximo reconocimiento fue para “To Hold a Mountain“, que muestra a una madre y su hija en Montenegro mientras defienden su montaña ancestral frente a la amenaza de convertirse en campo de entrenamiento militar de la OTAN.

Los Premios del Público

Entre los premios del público, además del reconocimiento a “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez“, “HOLD ONTO ME (Κράτα Με)” se llevó el premio en drama internacional y “One In A Million” en documental internacional. Este último narra diez años de una niña refugiada siria que crece entre la guerra, el exilio y el retorno.

María Petrova en una escena del film chipriota “Hold Onto Me”, de Myrsini Aristidou. Crédito: Sundance Institute | Lasse Ulvedal Tolbøll. | Cortesía

El NEXT Innovator Award fue para “The Incomer“, una fábula cómica ambientada en una isla remota de Escocia, mientras que el NEXT Special Jury Award recayó en “TheyDream“, un documental íntimo que mezcla animación y archivo familiar para explorar el duelo, la memoria y la creación artística dentro de una familia puertorriqueña.

El Festival de Sundance 2026 presentó un total de 97 largometrajes y episodios de series, y 54 cortometrajes, seleccionados entre más de 16,000 postulaciones. Esta edición marca además el cierre de la histórica etapa del festival en Utah, ya que a partir de 2027 el evento se trasladará a Boulder, Colorado.

“Celebramos no solo a las películas premiadas, sino a todos los artistas que compartieron historias valientes, urgentes y profundamente humanas”, afirmó Eugene Hernandez, director del Festival de Cine de Sundance, que también destacó el legado de su fundador, Robert Redford, y la conexión del evento con la comunidad local.

Sigue leyendo: ‘Kikuyu Land’, un grito contra los abusos en las plantaciones de té de Kenya