Sundance celebra el legado de Robert Redford en su gala anual en Utah

El Instituto Sundance llevó a cabo su evento anual de recaudación de fondos, “Celebrando al Instituto Sundance: Un Tributo a su Fundador, Robert Redford”, en el Grand Hyatt Deer Valley, en Utah. La velada reunió a cineastas, artistas y defensores del cine independiente para honrar el legado, la visión y la misión de Robert Redford, quien durante más de cuatro décadas ha impulsado el desarrollo de miles de narradores.

La gala abrió con un video homenaje al fundador del Instituto, seguido por las palabras de bienvenida de Ethan Hawke, quien destacó el impacto humano y creativo de Redford. “No estaríamos aquí si no fuera por el amor y el aprecio que todos compartimos por Robert Redford. Esta noche, celebramos a un verdadero líder”, expresó el actor ante los asistentes.

Uno de los momentos centrales fue la entrega del Premio Luminario Robert Redford, instituido este año, que reconoció a Ed Harris y Gyula Gazdag por su profunda dedicación a los laboratorios del Instituto Sundance y su compromiso con el acompañamiento de nuevas generaciones de cineastas.

El Instituto Sundance rinde homenaje a su fundador, Robert Redford. Crédito: Sundance | Cortesía

Durante el programa, David Lowery entregó a Chloé Zhao el Premio Trailblazer, presentado por Google, en reconocimiento a su contribución al cine independiente. Al recibir el galardón, la directora subrayó el espíritu que define tanto su trabajo como el de Sundance: “Ser pionero no se trata de dominio, sino de interdependencia, comunidad y relaciones”, afirmó, agradeciendo también a Redford por comprender la importancia de ese enfoque.

La directora Nia DaCosta recibió el Premio Vanguard anual de Ficción, presentado por Acura, de manos de Tessa Thompson, miembro del Consejo de Administración del Instituto Sundance. El reconocimiento destacó la independencia creativa de DaCosta, cuya trayectoria incluye títulos como Candyman (2021), Little Woods (2018), y sus recientes proyectos: Hedda (2025) y 28 Years Later: The Bone Temple (2026).

Por su parte, Ava DuVernay entregó a Geeta Gandbhir el Premio Vanguard anual de No Ficción, también presentado por Acura, por su compromiso con la narración documental. Gandbhir ha sido reconocida recientemente por The Perfect Neighbor (2025), nominada al Óscar y ganadora del premio a Mejor Director con Jurado en la categoría de Documental Estadounidense en el Festival de Cine de Sundance.

Entre los asistentes a la gala se encontraban Amy Redford, Chris Pine, Ethan Hawke, Ryan Coogler, Taika Waititi, Woody Harrelson, Jason Blum y numerosas figuras clave del cine contemporáneo. El evento reafirmó el papel del Instituto Sundance como una plataforma fundamental para el impulso del cine independiente a través de sus programas para artistas, el Festival de Cine de Sundance, Sundance Collab y otras iniciativas que continúan dando forma a la próxima generación de narradores.

