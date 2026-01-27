‘Kikuyu Land’, un grito contra los abusos en las plantaciones de té de Kenya

PARK CITY, Utah – “La tierra es fértil, pero el suelo está maldito”.

Estamos hablando de una de las tierras más bellas de África y, por tanto, del mundo. Se trata de las tierras de los Kikuyu, el grupo étnico mayoritario en Kenya. Suaves colinas de tierra roja y vegetación verde intenso de las plantas de té.

Tierra fértil que los británicos colonizaron desde el siglo XIX hasta la independencia de Kenya en 1963, pero que después siguieron explotando a través de sus empresas con la connivencia de caciques locales.

Estas son las tierras que retrata “Kikuyu Land”, valiente documental que se acaba de estrenar en el Festival de Sundance y que denuncia los abusos que sufren los trabajadores en las plantaciones de té, prácticamente esclavos modernos, herencia de la usurpación de sus tierras en la época colonial.

La periodista keniata Bea Wangondu -directora del documental junto al estadounidense Andrew H. Brown- lleva a cabo una investigación sobre las condiciones de trabajo de las mujeres y niños kikuyu, para quienes la tierra es identidad, un suelo ancestral que ahora pertenece a corporaciones como Unilever.

Una escena de ‘Kikuyu Land’. Crédito: Andrew H. Brown | Cortesía

Entremezclando una fotografía de una increíble belleza natural con testimonios personales, la cinta deja al descubierto las cicatrices del legado colonial en Kenya, que incluyen abusos sexuales frecuentes, trabajo infantil y la acumulación de tierras en las manos de los caciques locales que traicionaron a los suyos para aliarse con los blancos. Y es que la raza, por supuesto, juega un papel fundamental en la historia.

“Las mentiras blancas suponen mejores historias que las verdades negras”, asegura Wangondu, quien descubre en su investigación el pasado oscuro de su propio abuelo.

Comprometida con la búsqueda de la verdad y la restitución de las tierras usurpadas, Wangondu nos lleva desde las plantaciones de té hasta las oficinas del gobierno de Kenya liderado por el populista y autoritario William Ruto, pasando por las oficinas de la multinacional Unilever.

“Kikuyu Land”, que ahora busca distribuidor, recuerda al documental “Bobi Wine: The People’s President” dirigido por Moses Bwayo, que aquí es uno de los productores. Ambas cintas denuncian sistemas autoritarios -en Kenya y en Uganda- que perpetúan la pobreza de la mayoría de la población a través del control de las instituciones y de la represión brutal de quien se atreva a enfrentarlas.

