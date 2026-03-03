Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026, con premio de $251 millones de dólares

Este lunes se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 2 de marzo de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $251 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números ganadores de Powerball:

Números ganadores:

2 17 18 38 62 20 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que escoger cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, te harás con el jackpot.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También existen establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Tendrás a tu disposición 90 días para solicitar el cobro de tu premio hasta un año, según las leyes de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Generalmente, la fecha de vencimiento se encuentra en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no apareciera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$251 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball continuará con su próximo sorteo el miércoles 4 de marzo

Resultados de otros sorteos de la lotería: