Pronóstico del tiempo en San Antonio para este martes 3 de marzo

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 3 de marzo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1013.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:58 h y el atardecer será a las 18:35 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 86 grados Fahrenheit (21 y 30 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.