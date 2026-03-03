Telemundo, a 100 días para el Mundial, afina la logística para una histórica transmisión

En la lucha por el rating para el próximo Mundial 2026 influyen muchos factores, pero Telemundo sabe perfectamente que para el próximo verano todos los engranes deberán estar bien aceitados para poder llevar a los hogares de su gran audiencia una transmisión histórica de un evento en tres países.

Así lo reveló en entrevista con La Opinión, el hombre todo terreno de esta empresa de televisión que resaltó que dicha empresa de televisión en Estados Unidos está lista para el reto de transmitir los partidos de las 48 selecciones que serán convocadas a esta histórica competencia en la Unión Americana, México y Canadá.

🎬



Más emoción, más pasión 🙌



Vive la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN ESPAÑOL, solo por @TelemundoSports y @Peacock

⚽🏆



Con el narrador revelación del año, Owen Wilson. ¿Qué tal su español?



Fue un placer compartir con Owen en el comercial para el Mundial 2026.



🎥… pic.twitter.com/lDmLbBryGi — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 9, 2026

Para tal empresa reunirán a un gran equipo de profesionales de la comunicación para entregarle un producto de calidad a sus televidentes que tendrán cualquier movimiento, declaración, viaje, goles y festejos de todas las selecciones participantes en un evento que requerirá todo un esfuerzo humano y de logística.

“Son 16 ciudades en 3 países diferentes. Así que imagínate el reto que tenemos logístico y geográfico, digamos. Así que bueno, el reto deportivo también es muy interesante para todos los futboleros.

Ver cómo funciona esto con tantos equipos, con tantas, con tanta variedad también de niveles, no de juegos que vamos a ver, este, pero sobre todo para nosotros, como los productores y los y los que quienes vamos a llevar este mundial a los hogares”.

¿Telemundo da la impresión de que echará la carne al asador, inclusive para el mercado anglosajón con el comercial que grabó Owen Wilson con Luis Omar Tapía y Sofía Vergara?



Exacto, bueno, primero que nada, este estamos tratando de que Owen llegue a aprender español para relatar con nosotros. Está en buen camino, lo tiene ahí, este lo hizo Omar Tapia, lo está entrenando y bueno, tenemos toda la esperanza que sea uno de nuestros de nuestros relatores estrellas. Bueno, no, como tú ya sabes.

Sonino en este sentido añadió y resaltó la presencia y labor que realizarán dos estelares de la narración en español en la Unión Americana: “Andrés Cantor y Luis Omar Tapia van a ser nuestros principales narradores, pero tenemos un equipo de de más de nueve equipos comentaristas. Vamos a tener presentadores y presentadoras en el campo de juego, más de 27 reporteros y reporteras en tres países, con más de 30 expertos de futbolistas, exfutbolistas o técnicos que nos van a acompañar en la transmisión. Pero lo más importante será poder entregar un una gran transmisión.



Sofía Vergara y Owen Wilson: el nuevo comercial de Telemundo que enciende la emoción por el Mundial 2026. https://t.co/oyBGAjSmne pic.twitter.com/lEjskg8s0E — Telemundo Central Texas (@TelemundoTexas) February 10, 2026

Dos niveles de competencia

Julio Sonino también reconoció que el Mundial estará dividido en dos niveles de competenia. El primero con los 48 participantes que será una reunión, una fiesta. Son equipos donde varios jugarán por primera ocasión un Mundial y que por primera ocasión podrán visitar estos tres países.

Y después será la verdadera competencia con los duelos a nocaut a partir de los dieciseisavos de final: “Será el momento de la verdad, va a ser un espectáculo que va a tener un espectro de posibilidades y ese será nuestro desafío, poder llevarlo de la mejor manera a los hogares de todos los latinos, todos los hispanos aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué no algún bilingüe esté por ahí y entienda que el fútbol es mejor en español?”.



El ejecutivo de Telemundo dijo que también enfrentarán el reto de llevar un Mundial desde el punto de vista del gran prisma del idioma español que existe alrededor del mundo, sobre todo el gran espectro de la comunidad de Latinoamerica.

“Lo lindo es que eso va a estar representado en nuestro line up de relatores, de reporteros, jugadores. Vamos a tener jugadores de toda Sudamérica, de toda Centroamérica, de México, de Estados Unidos, jugadores de Estados Unidos de origen hispano, pero leyendas de la selección americana este y a la vez nuestros relatores, este bueno, es como dijiste tú, no es un crisol de las de las diferentes culturas latinoamericanas y que a ver una de las cosas que siempre buscamos”.

Los favoritos o comparsas

Sonino también tocó el tema de la eterna lucha de México por sentarse a la mesa de los ganadores como Brasil, Argentina, Uruguay: “Telemundo es el canal de los latinos, los hispanos en Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros miramos a México, a Colombia, a Argentina, a Ecuador, a Uruguay, a Paraguay.

Y por suerte vemos entonces, perdón, y también miramos a nuestra selección de Estados Unidos, porque hay una, hay una base hispana que son americanos y que y que nosotros también le llevamos a esa base hispana, que son americanas y son hinchas de la selección americana.



“Nosotros les llevamos esos partidos. Entonces lo que nosotros pensamos es que dentro de este bueno, y también mencionaste a Brasil y te puedo mencionar a España dentro de esto de esto lo que nosotros llamamos los nuestros. Nosotros pensamos que hay muchos que pueden ser protagonistas, muchos que pueden ser protagonistas”

Personalmente pienso que va a ser un muy buen mundial para México y va a ser un mundial recordado para México. Porque están haciendo un buen proceso, están amando jugadores veteranos con nuevos, con nuevos valores y me parece que se está haciendo un trabajo serio y se va a llegar a buen puerto.

¡DESCUBRE SI TU SELECCIÓN PUEDE SER CAMPEONA! 🏆



🔥 Elige a tu equipo y mira sus probabilidades reales en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¿Te atreves a ver si el sueño es posible? 👉 https://t.co/Xr1FhdeePj



📺 Este verano vas a disfrutar en vivo la Copa Mundial de la FIFA… — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 24, 2026

Un gran esfuerzo de Telemundo

Julio Sonino también remarcó el gran esfuerzo de Telemundo para pasar a la histora con un Mundial en tres países con los 104 partidos que transmitirán a los hogares de todos los televidentes: “En estos 104 partidos que nosotros vamos a estar en el campo de juegos en los 104 partidos que podamos llevar a los hogares y a los televidentes”

“Estamos preparados y proyectándonos a tener un excelente mundial. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a dar lo máximo para generar un evento, un evento televisivo que sea histórico. Telemundo es un canal que tenemos mucho, un espectro de televidentes muy grande y entonces queremos llegarle a todos, a todos los que se acercan al fútbol cada 4 años solamente en los mundiales”.

Para finalizar expuso que esperan un gran éxito a todos los niveles: “Nuestro éxito será que la gente al final del día, el 19 de julio, diga qué tremenda transmisión se mandó Telemundo. Vamos a tener más de 700 horas de programación.

“O sea, nosotros no solamente vamos a pasar los partidos, nosotros vamos a empezar a las 10:00 de la mañana y vamos a terminar a las 2:00 de la mañana hablando de fútbol. hablando de todo lo cultural que hay alrededor de los partidos, tenemos las otras plataformas”

🤩 ¡LA FIESTA YA ESTÁ POR EMPEZAR!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Los aficionados ingleses ya se adjudicaron su primera victoria del Mundial 2026.



Entérate aquí ▶️



📺 Disfruta la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo verano por @Telemundo y Peacock#MundialTelemundo https://t.co/uIqQ89Hiz8 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 19, 2026

“Tenemos el Fast Channel, el Telemundo Deportes. Ahora, donde vamos a estar haciendo un montón de análisis y de estadísticas como una segunda pantalla. Vamos a tener toda la parte de las plataformas sociales y digitales”, concluyó el funcionario de esta empresa de televisión.

