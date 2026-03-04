Comunidades exigen el fin de la colaboración del LAPD con Flock Safety para detener el ‘espionaje’

Hamid Khan, director ejecutivo de la Coalición para Detener el Espionaje del LAPD, y diversos activistas exigieron frente al edificio del Departamento de Policía de Los Ángeles ponerle fin a la presunta colaboración del LAPD con Flock Safety, un proveedor de Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos (ALPR) con inteligencia artificial, que comparte datos recabados con el LAPD.

Durante una rueda de prensa frente al edificio del LAPD, Hamid Khan dio a conocer que desde 2025, la Coalición y sus asociados han estado pidiendo el desmantelamiento del intercambio de información debido a que los datos del ALPR de Flock Safety se utilizan para facilitar las deportaciones de inmigrantes y la criminalización.

“El año pasado, en la ciudad de Los Ángeles se realizaron 130 millones de detecciones de lectores de matrículas en la ciudad”, dijo Khan. “Calculando que, eso equivale a aproximadamente 500 reconocimientos por cada persona para el año 2025, así que esa es la escala de lectura de matrículas que se está implementando”.

Enfatizó que, cuando se observa el total de deportaciones, el ICE no dice cómo están atrapando a las personas y que, el LAPD, a través de su enlace “Si ves algo, di algo”, ha desplegado la tecnología de vigilancia en decenas de miles de casos.

La vigilancia de las personas se extiende a la vigilancia de lectores de matrículas de Motorola y Axon Fleet 3X.

Registros públicos del LAPD obtenidos por la organización Stop LAPD Spying Coalition muestran que el LAPD firmó un memorando de entendimiento con Flock Safety en 2019, donde se codificaron los términos bajo los cuales la policía de Los Ángeles utilizaría el sistema de cámaras ALPR de Flock Safety.

Registran todo

El sistema automático de lectura de matrículas incluye otras tecnologías como cámaras de vigilancia, videovigilancia, detección de disparos y otras formas de procesamiento de datos.

Las cámaras utilizan tecnología de precisión impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para capturar e identificar los autos por matrícula, el color, la marca y el modelo del auto, las placas, cualquier daño en el auto, calcomanías y hasta el tipo de llantas

“Estos lectores de matrículas capturan una imagen mucho más completa: seguridad de las personas, sus movimientos, ubicación, fecha, hora, imágenes de conductores y pasajeros, paseadores de perros y mucho más”, describió Hamid Kahn. “No se trata solo de la matrícula en sí, sino de un entorno integral: los ocupantes, los conductores, la marca y el modelo del vehículo”.

Posteriormente, el 11 de julio de 2023, el Departamento y Flock Sagety firmaron un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU). La compañía de desarrollo de software y hardware que captura evidencia objetiva que la policía necesita para resolver delitos, acordó proporcionar sus datos ALPR al LAPD para fines de investigación sin costo alguno.

En 2025, la Junta de Comisionados de Policía y el Ayuntamiento de Los Ángeles votó a favor de aprobar la donación de $200,000 en cámaras de seguridad Flock al LAPD por parte de la Asociación de Vecinos Cheviot Hills, conformado por multimillonarios de West Los Angeles y hogar de numerosos actores, artistas y ejecutivos de televisión y de la industria filmográfica.

El 3 de marzo de 2025, la Coalición para Detener el Espionaje del LAPD escribió una carta a la Junta de Comisionados de Policía, exponiendo la desinformación compartida durante la presentación verbal de la Junta sobre el intercambio de datos ALPR.

Según Hamid Khan, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) actualmente tiene acceso a datos de seguridad ALPR de Flock, además del Centro de Inteligencia Regional del Norte de California (NCRIC) y el centro de fusión para el norte de California.

Intercambio de datos

El intercambio de datos ALPR de Flock entre el LAPD —de acuerdo con los activistas— y las agencias federales se realiza a través del NCRIC, el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), el Centro de Inteligencia Regional Conjunto (JRIC) y el Sistema de Gestión de Registros (RMS) del LAPD.

Además, según informó CalMatters, en 2025, el LAPD buscó lecturas de matrículas en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El LAPD se negó a responder preguntas sobre los registros de búsqueda de CalMatters. Tampoco respondió a preguntas de La Opinión.

“Los resultados de Flock Safety en el ALPR se utilizan para crear una red digital que permite al ICE rastrear, cazar y secuestrar a miembros de la comunidad”, dijo Hamid Khan, quien puso como ejemplo del uso de datos ALPR (Reconocimiento Automático de Matrículas de Vehículos) de un operativo de la ciudad de Los Ángeles en el corredor Figueroa donde por décadas ha habido prostitución.

“La abogada de la ciudad, Hydee Felstein Soto está utilizando imágenes de ALPR para identificar a los clientes [o proxenetas de las mujeres] y enviarles “Cartas de Querido John”.

La tecnología ALPR capturó la ubicación de las personas y la presunción de culpabilidad según su presencia en una zona específica, o incluso culpabilidad por asociación. Los ALPR automatizan y asignan la criminalidad de forma generalizada mediante el seguimiento en tiempo real.

“No necesitamos que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) utilice más herramientas y recursos. Dejemos de fingir que se trata de seguridad. Flock no es un programa de seguridad. Es una empresa de vigilancia perfecta que instala cámaras ALPR con inteligencia artificial que rastrean todos los datos de ubicación y capturan imágenes de conductores, pasajeros y peatones”.

Siguió. “Comparten todo esto con el LAPD. Estas cámaras están en nuestras calles. Están en los autobuses del Metro. Nos vigilan, nos identifican y ayudan al Departamento de Policía de Los Ángeles (ICE) a detenernos y desaparecernos”, manifestó Monique Noel, directora adjunta de la Coalición de Acción de Mujeres del Centro (LACAN).

Rendición de cuentas

Por su parte, Thandiwe Abdullah, de 22 años, organizadora de la Vanguardia Juvenil de Black Lives Matter (BLMLA) criticó que la policía nunca tiene pruebas suficientes para responsabilizarse cuando agrede o mata a una persona, pero aun así tienen el dinero y los recursos para vigilar excesivamente y criminalizar a jóvenes afroamericanos y latinos, y otras personas.

“Esto [El LAPD] está lleno de hipocresía. Es vergonzoso y fascista”, dijo. “Hablamos de otros países que vigilan, matan y vigilan excesivamente a sus ciudadanos constantemente, y lo estamos haciendo aquí, en la ciudad de Los Ángeles. Exigimos rendición de cuentas, respeto y dignidad”.

Mau Trejo, portavoz de Students Deserve, recordó el caso de Johanna, de 17 años, estudiante de Maywood Academy High School. La adolescente fue arrestada el 3 de junio de 2025, junto con su madre y su hermana menor, mientras asistía a una comparecencia programada ante la corte de inmigración para su caso de asilo legal.

“En el LAUSD hemos visto a estudiantes y familias ser secuestrados y luego deportados [por ICE]”, expresó Trejo, aunque no especificó si dichas deportaciones fueron producto de la vigilancia tecnológica.

Hasta la fecha, las ciudades de Los Altos y Mountain View, en el condado Santa Clara, debido a preocupaciones sobre la privacidad de las personas; en enero de este año autoridades del condado de Santa Cruz votaron para terminar el contrato con Flock, aunque dejaron la puerta abierta para un probable reemplazo. Otras cancelaciones ocurrieron en las ciudades de Lynwood (California), Austin (Texas), Denver (Colorado) y Evanston (Illinois).

Los activistas volvieron a entregar una carta a la Junta de Comisionados de Policía de Los Ángeles, en la cual expresaron su preocupación por la relación del LAPD con la compañía de tecnología Flock Safety.

Aseguran que no tienen contratos con ICE

“Flock ha declarado públicamente, en numerosas ocasiones, que no tenemos contratos con ICE ni con ninguna subagencia del Departamento de Seguridad Nacional”, dijo a La Opinion, Paris Lewbel, portavoz de Flock. “No existe ningún acuerdo para compartir datos LPR con ICE ni con CBP. ICE no es cliente de Flock y no tiene acceso directo a nuestra plataforma”.

Añadió que la sugerencia de que la tecnología de Flock se utiliza para “crear una red digital” para que ICE “rastree, cace y secuestre personas” no solo es inexacta, sino imprudente.

“Las cámaras LPR de Flock capturan una imagen puntual de la parte trasera de un vehículo en la vía pública. No rastrean vehículos en tiempo real, no pueden seguir a personas ni las identifican”, aclaró e indicó que más de 30 tribunales de todo el país han reconocido que los lectores de matrículas Flock no constituyen un rastreo persistente de los movimientos de las personas.

“Entendemos que la tecnología de seguridad pública merece un escrutinio riguroso. Lo que no merece es un enfoque incendiario que desvirtúe su funcionamiento o quién tiene acceso a él. Siempre estamos abiertos a entablar un diálogo de buena fe que refleje los hechos”, expresó el portavoz de la compañía de tecnología digital.

Al cierre de edición, el LAPD no se pronuncio sobre la carta entregada por la Stop LAPD Spying Coalitiom a la Junta de Comisionados de la Policia de Los Ángeles ni tampoco respondió sobre quienes fueron los donantes de los $200.000 dólares para obtener las cámaras de seguridad de Flock Safety y que provenían de la Asociación Vecinal de Cheviot Hills.

De la misma forma, no hubo aclaración si el LAPD está realizando búsqueda de matrículas en nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).