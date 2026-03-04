EE.UU. hunde barco de guerra iraní con disparo de torpedo desde un submarino, asegura el Pentágono

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní en ataque con un torpedo en el Océano Índico.

“Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, indicó Hegseth en rueda de prensa.

El ataque alcanzó a la fragata iraní IRIS Dena, que transportaba alrededor de 180 tripulantes y que posteriormente se hundió en aguas internacionales a unos 40 kilómetros de la ciudad de Galle.

En el ataque habrían muerto al menos 83 personas, informó a agencia EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

La Marina de Sri Lanka lanzó una operación de búsqueda y rescate tras recibir una llamada de auxilio del buque al amanecer, a las 05:08 hora local (23:38 GMT del martes).

Hasta ahora, 30 marineros han sido rescatados y trasladados a un hospital de Galle para recibir tratamiento, detalló el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, mientras continúan las operaciones de búsqueda de posibles supervivientes en la zona.

El incidente se produce en medio de la creciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado ataques cruzados en distintos puntos de Oriente Medio y amenazas con ampliar el conflicto en la región.

Esta es la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial.

Sigue leyendo:

· Tres militares estadounidenses muertos y cinco heridos deja operación contra Irán

· Trump supervisa operación “Furia Épica” contra Irán desde su residencia de Mar-a-Lago

· Trump afirma que operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto y dice estar dispuesto a negociar