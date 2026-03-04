EE.UU. inicia operaciones militares en Ecuador contra organizaciones terroristas

Fuerzas estadounidenses y ecuatorianas lanzaron operaciones conjuntas para combatir el narcotráfico, según informó el Comando Sur de Estados Unidos el martes.

El Comando Sur, que abarca 31 países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, indicó en un comunicado que la “acción decisiva” tenía como objetivo combatir el narcotráfico.

El Ministerio de Defensa de Ecuador indicó que los detalles de las operaciones ofensivas eran confidenciales.

El anuncio se produjo un día después de que el país sudamericano anunciara que Washington se había unido a una “nueva fase” en su llamada “guerra contra las drogas”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aliado cercano de Donald Trump, afirmó que Washington se encontraba entre los “aliados regionales” que participan en la operación contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos para contrabandear cocaína a los mercados internacionales.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

El lunes, Noboa se reunió en Quito con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, y con Mark Schafer, jefe de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Durante la reunión, se discutieron planes para el intercambio de información y la coordinación operativa en aeropuertos y puertos marítimos, según informó la oficina de Noboa en un comunicado.

Alrededor del 70% de la droga producida por Colombia y Perú, el mayor y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se transporta a través del vecino Ecuador.

El narcotráfico ha desatado una sangrienta guerra territorial que, en pocos años, ha convertido a uno de los países más seguros de Latinoamérica en uno de los más mortíferos.

Estados Unidos y Ecuador han reforzado su cooperación en materia de seguridad desde que Noboa llegó al poder en 2023.

El año pasado, Noboa presionó para la reapertura de una base militar estadounidense clausurada, pero fue refutada por los ecuatorianos que votaron en un referéndum en noviembre en contra de revocar la prohibición de bases extranjeras.

En diciembre, Estados Unidos anunció un despliegue temporal de personal de la fuerza aérea en la antigua base estadounidense en la ciudad portuaria de Manta.

