Houston: pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 4 de marzo se desarrollará fundamentalmente nublado. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 25 y 5 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:44 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:23 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace que la temperatura parezca más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

