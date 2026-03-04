James Talarico aventaja a Jasmine Crockett en las primarias demócratas para el Senado de Texas

De acuerdo con información divulgada por la Oficina del secretario de Estado de Texas, James Talarico, representante por Austin, le saca una ligera ventaja a su colega Jasmine Crockett, congresista por Dallas, en las primarias demócratas para el Senado en el estado de la “Estrella Solitaria”.

Con un avance del 81% de los votos registrados, el seminarista Talarico y su campaña centrada en la fe, así como en el amor al prójimo como antídoto contra la división, parece encaminarse a un triunfo sobre su correligionaria de partido quien contaba con el respaldo de la exvicepresidenta Kamala Harris.

Jasmine Crockett una aspirante más acostumbrada a encarar a sus adversarios políticos e incluso al propio presidente Donald Trump parece no haber conectado con la cantidad de ciudadanos necesarios para continuar adelante en sus aspiraciones de ascender en la política.

El objetivo de ambos demócratas consistía en remar contra corriente en un estado donde en las últimas elecciones los ciudadanos se volcaron en apoyo del partido conservador de tal manera que la mayoría de los cargos públicos y los escaños en el Senado permanecen ocupados por republicanos.

Hasta antes de las votaciones, Jasmine Crockett confiaba que con el respaldo de Kamala Harris podría imponerse en la boleta. (Crédito: Bob Daemmrich / AP)

En este sentido, la propuesta más conciliadora de James Talarico parece haber tenido eco entre los ciudadanos demócratas al conseguir cerca de 53% de respaldo del electorado frente al 46% de su adversaria más cercana.

“Estamos construyendo una campaña de la gente trabajadora, uniendo a las personas más allá de las líneas partidistas y de las divisiones raciales y religiosas”, señaló reiteradamente en algunos de sus eventos de promoción hacia su campaña.

Talarico tiene 36 años y actualmente estudia para convertirse en pastor, algo inusual entre los políticos de su generación, pero que parece haber causado buena impresión entre quienes han estado pendiente de su trabajo como representante a partir de que fue elegido en noviembre de 2018, esto después de imponerse en la boleta a la republicana Cynthia Flores.

Ahora, si la tendencia se mantiene con Talarico respaldado por más del 50% de votos, entonces evitaría someterse a una segunda vuelta que, de ser necesaria, se efectuaría en mayo.

Cabe señalar que el gran perdedor de los demócratas fue Ahmad Hassan, con tan sólo 1.3% de apoyo recibido en las urnas.

